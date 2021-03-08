Погода на 8 марта в Хабаровске: идет долгожданное потепление Фото: Борис КОКУРИН

Мощные циклоны, а с ними снегопады и резкие перепады температуры наконец-то покинули Хабаровский край. Погода постепенно нормализуется, и температура возвращается к своим обычным для этого времени года значениям.

Как обещают метеорологи ФГБУ «Дальневосточное УГМС» 8 марта в Хабаровске опасных метеорологических явлений не прогнозируются. В краевом центре в этот день существенных осадков не ожидается. Ночью температура воздуха будет от - 15 до -17 градусов, днем воздух прогреется до -3 градусов, ветер юго-западный 9-14 м/с.

В южных районах – так же преимущественно без осадков, температура ночью от - 10 до -15, днем от 0 до -5, ветер южный 5-10 м/с.

В центральных районах – в большинстве случаев без осадков, температура ночью от -15 до -27, днем от -1 до -11, ветер различных направлений 4-10 м/с.

В северных районах – преимущественно без осадков, температура ночью от -15 до -30, днем от -6 до -17 градусов, ветер западный, северо-западный 6-12 м/с, на побережье местами порывы 17-20 м/с.