Пришел, увидел, утащил: безработный украл мобильный телефон в прачечной Комсомольска-на-Амуре Фото: Борис КОКУРИН

Кража в прачечной Комсомольска-на-Амуре произошла на удивление буднично. Работница компании положила свой мобильный телефон на стиральную машину, отвлеклась, вышла в другое помещение буквально на несколько минут, а когда вернулась смартфона уже не было.

Женщина подумала, что оставила его в другом месте, проверила и убедившись, что и там телефона стоимостью в 30 тысяч рублей нет, обратилась в полицию. Первое что сделали следователи – просмотрели записи с камер видеонаблюдения и опросили свидетелей.

На записи было отчетливо видно, как в прачечную вошел не старый еще мужчина, увидел телефон, сунул его в карман и тут же вышел. На подозреваемого была составлена ориентировка и вскоре его задержали, правда телефона при нем уже не было.

- Им оказался безработный 33-летний местный житель, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю. - Ранее мужчина был неоднократно судим за имущественные виды преступлений. Как выяснилось телефон он продал в комиссионный магазин, а вырученные денежные средства потратил на собственные нужды.

Сейчас незадачливый похититель чужого имущества находится под подпиской о невыезде. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», максимальное наказание по которой – до 5 лет лишения свободы. Телефон, кстати, нашли и вернули владелице.