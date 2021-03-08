Хабаровские спасатели приняли участие в турнире по хоккею с мячом на валенках на кубок мэра Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Хоккей с мячом на валенках – набирающее популярность в России спортивное развлечение. Тут не нужны коньки, специальная амуниция и даже лед – достаточно расчистить от снега небольшую площадку и обозначить ворота.

Правила простые: надеваешь валенки, берешь в руки клюшку и проводишь два тайма по пять минут стараясь забить как можно больше мячей сопернику. На первый взгляд все просто, но при наличие опытных соперников – задача становится не такой уж простой.

В этот раз в турнире приняли участие сотрудники организаций образовательных учреждений Хабаровска и сразу две команды спасателей – сборная сотрудников пожарных частей и военнослужащие Амурского спасцентра.

- Все участники очень достойно боролись за победу, - рассказали в Главном управлении МЧС России по Хабаровскому краю. - Страсти на поле кипели не шуточные, не обошлось даже без сломанных клюшек.

По итогам соревнований команда МЧС России заняла седьмое место. Однако уже в следующих состязаниях они рассчитывают на победу.