Автопоезд «Здоровье» пролит свою работу в районе имени Лазо Фото: Правительство Хабаровского края

По ранее утвержденному графику автопоезд «Здоровье» должен был закончить экспедицию в отдаленные поселки Хабаровского края в конце марта, однако график по просьбам местных жителей был скорректирован.

Как заявили в правительстве региона после окончания основной программы мобильные комплексы посетят еще четыре поселка района имени Лазо, для того чтобы оказать помощь людям, для которых поехать в Переяславку - административный центр района имени Лазо, крайне затруднительно.

Новые остановки запланированы в Марусинском и Гвасюгинском сельских поселениях, поселках Сукпай и Золотой.

- Администрация района имени Лазо совместно с администрацией сельских поселений организует подвоз жителей к месту стоянки автопоезда, а для медицинских работников – горячее питание и комфортное проживание, - отметила Татьяна Щекота, заместитель главы администрации муниципального района имени Лазо по социальным вопросам. - Напомним, что запись к узким специалистам в рамках работы автопоезда осуществляется в ФАПах и администрациях сельских поселений.

Для справки за неделю работы в районе услугами врачей сумели воспользоваться 864 человека, было проведено 1335 обследований. Кроме района имени Лазо автопоезд также побывает еще в Вяземском, Бикинском и Хабаровском районах.