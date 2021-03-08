«Страна открытий» ждет юных жителей Хабаровского края Фото: Борис КОКУРИН

Для участия во всероссийском образовательно-туристическом конкурсе видеороликов «Страна открытий» необходимо записать видео с рассказом о достопримечательностях Хабаровского края.

Всего в конкурсе 10 номинаций в каждой из которых определяются 10 победителей, набравших наибольшее количество баллов от экспертов.

Круг участников видеоконкурса ограничен школьниками от 15 до 17 лет, старт состязания намечен на 9 марта, а финал стоится 11 апреля.

Как обещают организаторы победители примут участие в инновационном образовательно-туристическом проекте «Город открытий», получат призы от партнеров конкурса, а также официальный статус амбассадора своего региона. В качестве наставников для них выступят известные блогеры.

- Для участия необходимо снять видеоролик про любимые места в своем городе, которые могут заинтересовать туристов со всей страны, и выложить его на своей странице в TikTok. Также необходимо поставить хештеги #странаоткрытий #названиегорода. Каждый участник может снять только один видеоролик продолжительностью не более трех минут, - отметили в правительстве Хабаровского края.

Топовые работы войдут в туристические путеводители по регионам России.