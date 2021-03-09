Обстановка в Хабаровском крае на 9 марта: погода, радиация Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

В Хабаровский край с весенними праздниками пришло долгожданное тепло. Сегодня, девятого марта, в краевом центре температура может перевалить за ноль и показать днем до +1 градуса тепла. При этом в городе ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега. Ветер юго-западного направления до 12 метров в секунду.

- На юге Хабаровского края будет идти небольшой снег, днем отметка термометра дойдет до +4 градусов, - рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю со ссылкой на краевых синоптиков. - Ветер южный, до 18 метров в секунду.

Центр региона ждет небольшой снег, днем до -4 градусов, а на севере края днем до -15 градусов, при этом может идти небольшой снег.

Радиационный фон в регионе в пределах нормы, уровень колеблется от 8 до 19 мкр/ч. На реках края ледостав, а солнечная активность - низкая.В Хабаровском крае действует масочный режим.

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