Форум самозанятых пройдет в Хабаровске 12 марта

В Хабаровском крае в эту пятницу, 12 марта, состоится бизнес-форум для самозанятых. Мероприятие пройдет в краевой столице, на встрече бизнесмены смогут поделиться друг с другом опытом, обсудить, как увеличить прибыль, пообщаются с властями и изучить специфику развития экосистемы самозанятости.

Форум пройдет в комбинированном формате, то есть онлайн и офлайн. В регионе еще продолжается пандемия новой коронавирусной инфекции, поэтому очно посетить событие смогут не все, но возможность поприсутствовать на мероприятии в режиме онлайн будет. Подключатся к форуму и те бизнесмены, которые уже применяют в работе налог на профессиональный доход. Этот вопрос стоит в числе главных на предстоящем форуме.

- Такой форум проходит уже в третий раз. Первый состоялся в 2019 году, - рассказали в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края со ссылкой на министерство инвестиционного развития и предпринимательства края. - Предприниматели хотят легализовать бизнес, открыть доходы. Официально в крае сейчас свыше восьми тысяч сазамозанятых бизнесменов.

На форуме будет множество полезных лекций, сессий, мастер-классов.

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