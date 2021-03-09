Новый вид бизнеса в ЕАО поддержит правительство РФ Фото: Правительство ЕАО

В Еврейской автономной области в рамках второго Гражданского форума «Все под контролем граждан!» прошел круглый стол на тему: «Бизнес в ЕАО - 2021: новые вызовы и меры поддержки». На встрече обсуждались меры поддержки бизнеса во время пандемии.

Во время встречи обсудили и новый вид бизнеса - социальное предпринимательство. Спикеры рассказали участникам о том, что правительство РФ предусмотрело для этого вида бизнеса финансовую поддержку.

- Социальное предпринимательство дает определенные льготы бизнесменам, - рассказала Ирина Витютнева, заместитель начальника департамента экономики ЕАО. - Правительство РФ в этом году на такой вид бизнеса выделило для ЕАО три миллиона рублей. Эти деньги поделят между собой семь проектов. В двух последующих годах на эти цели будет выделено уже по шесть миллионов рублей.

Социальное предпринимательство - это бизнес, где работодатель ориентирован на решение социально важных проблем. Это, например, трудоустройство уязвимых категорий граждан, реализация товаров и услуг, производимых этими категориями граждан, или для граждан, и деятельность, направленная на достижение общественно полезных целей и решение социальных проблем.

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