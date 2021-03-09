Клещевым энцефалитом хабаровчане в прошлом году не болели Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

За прошлый год в краевой столице наблюдалось уменьшение заболеваемости скарлатиной, ветряной оспой, педикулезом, вирусными лихорадками и инфекционным мононуклеозом. При этом случаев заболевания корью и клещевым энцефалитом в Хабаровске отмечено не было.

Медики считают, что снижение заболеваемости произошло в частности благодаря противоэпидемическим мерам, которые проводились в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции, и, соответственно, из-за самоизоляции.

- В прошлом году, по информации горздрава, случаев энтеровирусной инфекции было зарегистрировано 55, это в пять раз меньше, чем годом ранее, - рассказали в пресс-службе администрации Хабаровска. - Меньше в два раза было заболевших гепатитами различной этиологии.

Полиомиелит также не зарегистрирован в краевой столице в течение последних двух лет. Кроме того, случаев обращения к медикам из-за укусов домашними животными стало меньше в последние годы.

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