Фильмы о коренных народах Хабаровского края снимет канал «Культура» Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае начнутся съемки документального кино про жизнь, быт и культуру коренных народов - удэгейцев и нанайцев. Фильмы снимает телеканал «Культура» и ООО «ТВ Студия Август». Пройдут съемки в селах региона, где проживают указанные народы, то есть в селах Арсеньево, Троицкое, Найхин, Джари, Сикачи-Алян и Гвасюги.

- Фильмы снимают в рамках этнопроекта «Земля людей». Съемочный процесс начинается девятого марта и закончится 28 марта, - рассказали в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края. - Документальные фильмы не предполагают постановочных кадров или декораций, снимать будут так, как есть на самом деле.

Изучение культуры и традиций народов в их естественной среде, и, соответственно, передача колорита и быта - цель авторов проекта. На данное время проект имеет уже более 20 таких фильмов. В прошлом году авторы уже показали и рассказали о карелах, вепсах, финнах и заонежанах.

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