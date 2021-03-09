Заключенные хабаровской исправительно-трудовой колонии №13 изготовили клетки для отловленных животных Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровске продолжается работа по отлову бродячих животных. По контракту делом занимается индивидуальный предприниматель. С начала года уже отловили 289 собак и 39 кошек. По правилам животные содержатся в вольерах, их стерилизуют, вакцинируют от бешенства, чипируют и возвращают в естественную среду обитания по истечении 15 дней. На каждую собаку выделяется 9078 рублей, а на кошку - 6560.

Клетки для животных изготовили заключенные исправительно-трудовой колонии №13 по муниципальному контракту. Всего сделано четыре клетки-ловушки и одна транспортировочная. Общая стоимость работ составила 115,2 тысячи рублей. Контракт заключили 10 февраля, а к пятому марта партия уже была готова.

- Работа выполнена досрочно, качественно и с гарантией, - сообщили в пресс-службе администрации города Хабаровска.

Если будет финансирование, то заключенные готовы изготовить и ловчие петли.

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