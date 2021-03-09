Черемуху, ольху и ясень незаконно вырубили в Хабаровском крае Фото: Олег УКЛАДОВ

В Хабаровском крае в районе имени Лазо сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в незаконной рубке леса - мужчину 25 лет. Оперативное мероприятие прошло в «Кафэнском участковом лесничестве» филиала «Хорского лесничества». Полиция там находилась вместе с работниками «Оборского лесничества».

- Как сказал подозреваемый, машинист на бульдозере, при проведении работы - прочистки дороги и складов в лесу - случайно повредил деревья, растущие по краям дороги, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю. - В итоге лесфонду причинен ущерб на общую сумму больше 160 тысяч рублей.

По факту преступления было возбуждено уголовное дело, наказание может достичь семилетнего заключения. Предположительного виновника этого преступления пока оставили под подпиской о невыезде.

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