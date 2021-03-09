Почта России включена в реестр поставщиков социальных услуг Хабаровского края Фото: Почта России

Включение «Почты России» в реестр поставщиков социальных услуг Хабаровского края позволит организовать взаимодействие с учреждениями социальной защиты и здравоохранения для оказания социально-бытовой помощи жителям региона.

- Сотрудники «Почты России» смогут адресно работать с людьми, которым необходима социальная помощь, особенно в малых населенных пунктах, где почтальоны пользуются заслуженным доверием у односельчан, - отметила Наталья Чековитова, заместитель директора макрорегиона «Дальний Восток» АО «Почта России».

«Почта России» является активным социальным партнером государства там, где возможности телекоммуникаций ограничены. Основными социально-бытовыми услугами станут: доставка на дом и приобретение за счет средств получателей социальных услуг продуктов питания, а также товаров первой необходимости, средств санитарии и ухода за маломобильными людьми. Почтальоны могут помочь снять показания с приборов учета, заказать дрова для жилья, заполнить квитанции, принять платежи за коммунальные услуги, выбрать и доставить книги, познавательные газеты и журналы.

Также сотрудники почты готовы информировать население о существующих мерах поддержки государства для улучшения социально-бытовых условий, станут содействовать сбору или восстановлению документов для получения государственной поддержки.

Отметим, на территории Дальневосточного федерального округа в настоящий момент «Почта России» включена в реестр поставщиков в Амурской и Сахалинской областях, Еврейской автономной области, Приморском, Камчатском и Хабаровском краях.