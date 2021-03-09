Творческую лабораторию для детей с особенностями здоровья откроют в Хабаровском крае Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае в школе-интернате №9 поселка Переяславка запустят ремесленный центр. Творческая лаборатория откроется за счет президентского гранта, размер его - порядка 500 тысяч рублей, предназначена лаборатория будет для детей с ограниченными возможностями здоровья. Здесь разместятся восемь рабочих мест с современными столярными верстаками. В мастерскую будут закуплены материалы с расчетом на 12 мастер-классов по домовой резьбе.

- Цель проекта - создание условий для дальнейшего развития ремесленного центра за рамками грантового периода, - сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края.

Каждый год планируется обучать резьбе 192 ребенка. По проекту, мастер сделает дом, на который дети будут готовить резные элементы своими руками.

Целью инклюзивного образования является создание таких условия для особенных детей, чтобы они могли чувствовать себя комфортно при обучении, адаптироваться и знакомиться с разными профессиями.

Инклюзивное образование развивается в регионе, на эти цели выделяются субсидии. Сейчас работают три подобные структуры в Хабаровском крае.