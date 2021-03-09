Рекламу с автобусных окон уберут по решению хабаровских антимонопольщиков

По закону реклама, размещенная на транспортных средствах, не должна создавать угрозу безопасности движения и ограничивать обзор водителям или участникам движения. Хабаровскими антимонопольщиками было выявлено подобное нарушение и приняты меры реагирования. Так, на одном из городских автобусов, на стеклах, с внешней стороны была наклеена перфорированная пленка с рекламным контентом, кроме того, внутри автобуса, на окнах, где расположены аварийные выходы, также нанесена пленка.

- Требования к безопасности находящихся в эксплуатации транспортных средств установлены техническим регламентом, - сообщили в ведомстве. - В нем прописано, что аварийные выходы и устройства для приведения их в действие должны быть в легком доступе.

Согласно документу, наносить что-либо на места, где расположены аварийные выходы - нельзя, так как при необходимости они могут помешать разбить стекло и спастись пассажирам.

В этой связи автобусы, где аварийные выходы заклеены рекламной пленкой, работают с нарушениями. Перевозчик получил представление и обязан будет прекратить нарушение законодательства.