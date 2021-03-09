Пожар на складе потушили пожарные Хабаровска Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

В Хабаровске сегодня, девятого марта, горел склад. На пульт спасателям поступил сигнал о сильном задымлении и пожаре на складе по улице Кубанской, 43А. Пожарные оперативно приехали на вызов и сразу же приступили к разведке.

- Спасатели установили, что внутри помещения имеется резервный генератор компании и емкости с горюче-смазочными материалами, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю. - Для того, чтобы не дать огню распространиться, пожарные ударили по нему пеной, со склада вынесли несколько газовых баллонов.

Через полчаса пожар смогли локализовать, еще спустя 13 минут - потушить полностью. В общей сложности пожар был на площади 80 квадратов. Пострадавших в пожаре нет. На вызов приехали 36 человек и 11 единиц техники. Причины пожара установит Госпожнадзор, на складе проводится проверка и опрос сотрудников.