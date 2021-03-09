На природный газ переведут 18 домов в Хабаровском крае Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае продолжается активная газификация в населенных пунктах. Планируется, что первые 18 многоквартирных домов в Ильинке уже в скором времени перейдут на природный газ.

Уже построили газопровод высокого давления, установили газорегуляторный пункт и газопровод низкого давления для перевода со сжиженного углеводородного на природный газ. Так, на газ перейдут 679 квартир населенного пункта.

- Работы прошли в рамках программы «Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Хабаровского края на 2018-2022 годы», - сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края со ссылкой на комитет по развитию ТЭК. - Газопровод испытали, теперь ведутся пуско-наладочные работы. Затем газ пойдет в квартиры.

В последующие три года газификация в селе Ильинка будет продолжаться. Возобновятся приостановленные на время холодов работы по прокладке газопроводов и в других районах региона.