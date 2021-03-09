Хабаровск
Еще
Радио
Хабаровск
Еще
Радио
Хабаровск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Коронавирус Covid-19

В домах престарелых и интернатах снимут антиковидные ограничения

Учреждения в течение года были на строгом карантине
Оксана ШЕМЕТОВА
КомментироватьОставить комментарий
На штабе «Медалью Луки Крымского» наградили старшую медсестру районной больницы имени Лазо Зою Романенко

На штабе «Медалью Луки Крымского» наградили старшую медсестру районной больницы имени Лазо Зою Романенко

Фото: Правительство Хабаровского края

На заседании коронавирусного штаба прошло обсуждение хода вакцинации в регионе и ситуации с заболеваемостью. Помимо прочего в штабе пришли к решению провести тест на антитела у сотрудников и постояльцев социальных учреждений, которые уже прошли вакцинацию.

- После теста мы увидим результаты, тогда ограничительные меры можно будет снять, - сказал Евгений Никонов, зампред краевого правительства. - Ориентироваться будем на 16 марта. По-прежнему будет осуществляться дезинфекция и соблюдаться масочный режим. Кроме того, будет проходить выборочное тестирование на коронавирус тех, кому противопоказана была вакцинация.

Ограничения планируют снять в домах престарелых и интернатах, которые год не пускали посетителей, а сотрудники заезжали на работу вахтами.

В конце заседания штаба по поручению главы региона «Медалью Луки Крымского» наградили старшую медсестру районной больницы имени Лазо Зою Романенко. Награду вручили за ее особый вклад в борьбу с вирусом. Кроме того, Олег Гнатюк, руководитель территориального органа Росздравнадзора, получил благодарность президента РФ.