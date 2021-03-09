В домах престарелых и интернатах снимут антиковидные ограничения

На штабе «Медалью Луки Крымского» наградили старшую медсестру районной больницы имени Лазо Зою Романенко Фото: Правительство Хабаровского края

На заседании коронавирусного штаба прошло обсуждение хода вакцинации в регионе и ситуации с заболеваемостью. Помимо прочего в штабе пришли к решению провести тест на антитела у сотрудников и постояльцев социальных учреждений, которые уже прошли вакцинацию.

- После теста мы увидим результаты, тогда ограничительные меры можно будет снять, - сказал Евгений Никонов, зампред краевого правительства. - Ориентироваться будем на 16 марта. По-прежнему будет осуществляться дезинфекция и соблюдаться масочный режим. Кроме того, будет проходить выборочное тестирование на коронавирус тех, кому противопоказана была вакцинация.

Ограничения планируют снять в домах престарелых и интернатах, которые год не пускали посетителей, а сотрудники заезжали на работу вахтами.

В конце заседания штаба по поручению главы региона «Медалью Луки Крымского» наградили старшую медсестру районной больницы имени Лазо Зою Романенко. Награду вручили за ее особый вклад в борьбу с вирусом. Кроме того, Олег Гнатюк, руководитель территориального органа Росздравнадзора, получил благодарность президента РФ.