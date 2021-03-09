«Объединив усилия, мы сможем вырастить поколения, которые знают свою страну, чувствуют сопричастность ее судьбе»: Михаил Дегтярев Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае состоялась первая встреча созданного координационного совета ветеранских организаций, которую провел Михаил Дегтярев.

Этот совет создан по просьбе, с которой обратился к главе региона в январе на личной встрече Виталий Хромов, председатель общественной организации ветеранов пограничной службы. Он озвучил общее мнение своих коллег о том, что в регионе не хватает такой структуры, которая бы координировала деятельность ветеранских организаций с органами власти.

Координационный совет по вопросам оказания содействия деятельности общественных объединений ветеранов возглавил лично врио губернатора Хабаровского края. Первый его заместитель - Сергей Васильев, советник губернатора края, полковник запаса.

Михаил Дегтярев с сожалением отметил, что значительный потенциал ветеранских организаций полностью не используется, а совместными усилиями участники могут это исправить, причем глава региона готов вместе с ветеранами активно работать в этом направлении.

- Полагаю, что эта встреча даст старт более тесному знакомству и определит наши приоритеты в общей работе, - подчеркнул Михаил Дегтярев.

Глава региона подчеркнул, что ветераны-общественники могут больше подключаться к воспитанию патриотизма у молодежи. Акцентируя внимание на словах президента страны о том, что патриотическое воспитание должно стать, прежде всего, органичной частью жизни самого общества, Михаил Дегтярев призвал ветеранов вместе, объединив усилия, стремиться растить поколения, которые знают свою страну, чувствуют сопричастность ее судьбе.