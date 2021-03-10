Погода на 10 марта в Хабаровске: днем в краевой столице до +1 градуса Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

В Хабаровском крае сегодня, 10 марта, опасных метеорологических явлений не прогнозируется.

- В Хабаровске 10 марта без существенных осадков, днем воздух прогреется до +1 градуса, - сообщили в ФГБУ «Дальневосточное УГМС». - Ветер западного направления до 13 метров в секунду.

Юг Хабаровского края также без существенных осадков. Ветер дует с юго-запада, скорость до 13 метров в секунду. Температура воздуха до +4 градусов в дневное время суток.

В центральных районах региона существенных осадков не ожидается. Ветер различных направлений, сила ветра до 13 метров в секунду, на побережье могут быть порывы до 20 метров в секунду. Днем до +3 градусов тепла.

Север Хабаровского края тоже без существенных осадков сегодня. Днем на термометре около нуля. Ветер разных направлений, 2-14 метров в секунду.

На реках региона по-прежнему ледостав.