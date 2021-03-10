Сильный ветер ожидается 10 марта 2021 года в ЕАО Фото: ГУ МЧС России по ЕАО

В Еврейской автономной области, по прогнозу синоптиков, сегодня, 10 марта, ожидается сильный ветер. Порывы в некоторых местах могут достигать скорости до 20 метров в секунду. Спасатели призывают население быть предельно осторожными, держаться подальше от деревьев и различных конструкций, которые может сбить ветер.

Кроме того, спасатели призывают не оставлять детей школьного и дошкольного возраста одних. Любителям подледного лова также следует быть особенно бдительными. Населению не рекомендуется выезжать на лед для своей же безопасности.

Помимо усиления ветра в регионе погода на 10 марта в основном нормальная.

В Биробиджане днем до +2 градусов. Ветер порывами до 20 метров в секунду.

В Биробиджанском районе - до +2. В Ленинском и Октябрьском районах днем до +4 градусов. В Облученском районе до +1 градуса, в Смидовичском - до +2 градусов тепла днем.