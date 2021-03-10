Коронавирус в Хабаровском крае: по данным на утро 10 марта 2021 года заболели еще 53 человека Фото: Алексей БУЛАТОВ

По данным министерства здравоохранения Хабаровского края на утро среды, 10 марта, выявлено 53 новых случая заболевания коронавирусом. Тяжелых пациентов 26, из них 19 на ИВЛ. Скончались два человека. Выздоровели 74 человека.

Больше всего вновь заболевших в Хабаровске - 39 человек; в Комсомольске-на-Амуре заболели три человека, в Хабаровском районе восемь, в Охотском, Ванинском и Амурском районах по одному новому случаю заболевания.

В инфекционных госпиталях края развернута 851 койка для больных COVID-19, свободны 253 места. Поскольку уровень заболеваемости падает, то и количество коек снижается. Постепенно перепрофилированные под инфекционки медучреждения возвращаются к прежнему режиму работы.

Нарастающим итогом с начала эпидемии в Хабаровском крае зарегистрировано 49434 случая коронавируса нового типа, выздоровели 46837 человек, умерли 2302 человека. На лечении сейчас находятся 2295 жителей, из них в стационарах 598, амбулаторно лечатся 1697.

В Хабаровском крае продолжается массовая вакцинация населения. Поставить прививку можно в поликлиниках края и «Уголках здоровья». С 16 марта в регионе планируется снять ограничения с домов ветеранов и интернатов.

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