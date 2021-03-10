В Еврейской автономии от коронавируса лечатся 87 человек Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Еврейской автономной области по состоянию на 10 марта 2021 года обстановка с заболеваемостью новой коронавирусной инфекцией следующая:

В области общим нарастающим итогом зарегистрировано 4370 случаев заболевания вирусом. Выздоровевших в регионе за все время пандемии 4161 человек. Не справились с инфекцией в общей сложности 122 жителя ЕАО.

- В госпитале лежат на данное время 42 человека, а 45 жителей лечатся на дому, амбулаторно, - рассказали в правительстве ЕАО. - В коечном фонде области развернуто 88 мест, заняты из них 42.

Дома на карантине остаются 67 человек. За минувшие сутки в регионе провели 61 коронавирусный тест.

Ситуация с заболеваемостью пневмонией в регионе: во всех больницах области находятся на лечении 113 пациентов с этим диагнозом, в том числе 26 детей. Из них госпитализированы 85 человек, в том числе 15 детей старше года. На ИВЛ - шесть пациентов.