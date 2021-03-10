Право на социальные выплаты получат больше жителей Хабаровского края Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Хабаровском крае увеличен размер прожиточного минимума. В связи с этим в регионе больше жителей станет получать социальные выплаты.

Так, согласно подписанному Михаилом Дегтяревым постановлению, на человека размер прожиточного минимума в 2021 составит 16222 рубля. На работающего человека величина составляет 17179 рублей. Для пенсионеров - 13205 рублей, на ребенка прожиточный минимум составит 17114 рублей. По величине прожиточного минимума определяется еще 13 социальных выплат.

- Прожиточный минимум в новых цифрах будет официально запущен с 15 марта текущего года. Он будет определять право на пособие для детей, право на госсоцпомощь, на компенсацию за коммуналку для некоторых категорий граждан, на проезд для некоторых категорий граждан и на другую помощь, - рассказали в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края со ссылкой на минсоцзащиты края.

После того, как вступит в законную силу новый прожиточный минимум, произойдет перерасчет. Сейчас помощь получают 37,8 тысячи семей с детьми и одиноких, размер поддержки составляет 2,8 тысячи рублей. В текущем году на эти цели выделят 668,5 миллиона рублей.