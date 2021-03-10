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Общество

Житель Магадана нарушил ПДД на 144 тысячи рублей

Всего колымчанин заработал 196 административных штрафов
Олег ОРЛОВ
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Колымчанин допустил почти 200 нарушений ПДД

Колымчанин допустил почти 200 нарушений ПДД

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

49-летний житель Магадана регулярно нарушал правила дорожного движения, получал штрафы и не оплачивал их. Все протоколы выписаны по статье 12.9 административного кодекса - превышение установленной скорости движения транспортного средства. В итоге у нерадивого водителя накопилось более 144 тысяч рублей задолженности. Всего колымчанин заработал 196 административных штрафов.

В итоге в дело вмешались магаданские судебные приставы. Они регулярно выписывали мужчине повестки, однако злостный нарушитель на них не реагировал и на прием к приставам не являлся. Определить местонахождение магаданца также не представлялось возможным, так как по адресу регистрации он не проживал. Приставам пришлось взыскать задолженность дистанционно - сумма списалась с банковского счета мужчины.