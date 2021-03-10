Возобновляются авиарейсы Хабаровск - Оха и Комсомольск - Владивосток Фото: Правительство Хабаровского края

С 15 марта после долгого перерыва из-за пандемии новой коронавирусной инфекции возобновится авиарейс между Хабаровском и Охой, а с 18 марта между Комсомольском-на-Амуре и Владивостоком. Причем на «Комсомольск - Владивосток» жители смогут купить льготные авиабилеты.

Авиасообщение между Хабаровском и Охой будет происходить дважды в неделю, в понедельник и в пятницу. Цена билета по субсидии на данное направление - 5840 рублей.

Это сообщение повысит доступность севера Сахалина для жителей и гостей, кроме того, сократит время в пути.

- Этот прямой рейс вынужденно был приостановлен из-за пандемии еще в 2020 году, теперь ситуация нормализуется, заболеваемость снижается, поэтому ограничения ослабили, - рассказали в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края.

Полеты между Комсомольском и Владивостоком стартуют 18 числа. Билеты уже продаются. Летать будут по четвергам до конца мая. Цена за билет для всех - 3500 рублей.