Уборка снега с крыш началась в Хабаровске Фото: Юлия ТЕРЕНТЬЕВА

В Хабаровске началась уборка снега с крыш домов и зданий. К работе подключились городские управляющие компании. В Хабаровске за неделю убрали снег с 1129 кровель из запланированных 931.

- Работа по уборке сосулек и снега с крыш во время оттепели усилена городскими службами, - рассказали в пресс-службе администрации города Хабаровска. - Скатные крыши - самые опасные для схода снега, поэтому они в приоритете.

Работу контролируют городские службы. Проверяют ход работ сотрудники нескольких управлений мэрии и комитетов.

Жителей Хабаровска призывают сообщать о наличии сосулек или наледи в свои «управляйки», те, в свою очередь, должны оперативно среагировать, вызвать вышку и убрать наледь, если это невозможно сделать быстро, то опасную зону необходимо огородить лентой.