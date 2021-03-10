Гродековские чтения пройдут в Хабаровске в апреле Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае в этом году, в апреле месяце, состоятся юбилейные Гродековские чтения. Организатором мероприятия выступает Хабаровский краевой музей имени Гродекова. Событие приурочено к 80-летию начала ВОВ и 75-летию Токийского процесса. Мероприятие финансируется фондом «История отечества», в этом году на него выделят 725 тысяч рублей.

- На чтениях пройдет и круглый стол на тему Токийского процесса, - рассказали в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края. - Участники обсудят роль Советского Союза в окончании Второй мировой войны и разгроме милитаристской Японии, а также проблемы ретрансляции исторической памяти в современной России на примере истории Токийского процесса.

Помимо традиционных секций и научных конференций, отдельно будут присутствовать и молодые исследователи, участниками станут школьники и студенты. Представят на мероприятии и фотовыставку на тему круглого стола. В последний раз чтения проходили в 2018 году.