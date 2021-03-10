Нескольких щенят спасли сотрудники МЧС в Еврейской автономии Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

В Еврейской автономной области сотрудники МЧС в очередной раз спасли животных. Спасателям позвонила женщина и сообщила, что из-за гаражей доносится очень жалобный скулеж, причем не одной собаки.

Спасатели отправились на место, как выяснилось, между гаражами застряли несколько щенят, они не могли выбраться из-за кучи мусора и громко скулили.

- Сотрудники МЧС решили расчистить проход от мусора и подтолкнуть собак к выходу, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю. - Убрали все, что мешает, причем там были и пластиковые ящики, ветошь, ковер, бутылки.

Щенки, завидев проход, устремились на волю из западни. Их встретил сотрудник МЧС. Затем маленьких четвероногих отпустили к их материи, бегавшей неподалеку. Семья отправилась восвояси.

Спасатели закрыли проход за гаражи штакетником, чтобы другие животные вновь не попали в ловушку. Это спасение животных уже юбилейное, десятое с начала года.