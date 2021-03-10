Хабаровчанина, обокравшего свою бабушку, осудили Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Хабаровске местный житель предстал перед судом за воровство. Мужчину признали виновным в совершении кражи. Виновному назначено наказание в виде лишения свободы сроком на один год и восемь месяцев.

Правоохранители выяснили, что в прошлом году, в ноябре, подсудимый пришел к своей бабушке домой и забрал крупную сумму денег - 100 тысяч рублей. Деньги он потратил на личные нужды. Ущерб бабушке не возместил.

Более того, выяснилось, что перед тем, как присвоить деньги, внук нанес телесные повреждения бабушке. Эти обстоятельства послужили поводом для возбуждения еще одного уголовного дела, которое еще расследуется.

Преступник раньше уже был судим за разбойное нападение с оружием.

За кражу подсудимому назначено лишение свободы сроком на 1,8 года. Государственное обвинение поддержала прокуратура Железнодорожного района Хабаровска.