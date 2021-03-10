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Хабаровчане смогут оформить дебетовые карты «Россельхозбанка» онлайн

Процесс оформления занимает всего несколько минут
Оксана ШЕМЕТОВА
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Хабаровчане смогут оформить дебетовые карты «Россельхозбанка» онлайн

Хабаровчане смогут оформить дебетовые карты «Россельхозбанка» онлайн

Теперь пользователи сайта «Россельхозбанка» могут подать онлайн-заявку на дебетовую карту без посещения офиса. Процесс оформления занимает всего несколько минут.

Чтобы оформить карту, пользователю достаточно заполнить простую анкету на сайте банка, выбрать параметры карты и счета. Посетить один из многочисленных офисов РСХБ по всей стране потребуется только для получения карты. При этом клиент будет информирован об этапах формирования заявки вплоть до доставки карты непосредственно в офис.

В настоящее время подать онлайн-заявку можно как на именную, так и на неименную карту платежных систем МИР, MasterCard, Visa и тарифных планов «СВОЯ карта», «Амурский тигр», «Пенсионная». Каждая из карт имеет свою особенность, в частности по карте «СВОЯ» клиент может получать до 15% кэшбэка в выбранной категории, а при использовании карты «Амурский тигр» клиент поможет защитить и сохранить амурских тигров.

За 2020 год Хабаровский филиал «Россельхозбанка» выпустил более 15 тысяч дебетовых карт. Клиенты филиала отдавали предпочтение платежной системе МИР - 42% от общей эмиссии карт. На втором месте платежная система MasterCard, замыкает тройку лидеров Visa.

- В прошлом году филиал выпустил дебетовые карты более чем по 30 тарифным планам, которые разрабатывались в соответствии с потребностями различных категорий клиентов и имеют ряд привилегий для их держателей, - отметил Алексей Белокопытов, директор Хабаровского филиала РСХБ.