Выбирают по уму: Какие подарки дарят друг другу мужчины и женщины

В этом году, выбирая подарки на 23 февраля и 8 марта, жители Хабаровского края отдавали предпочтение гаджетам с приставкой «умный» - прежде всего, смарт-часам и аксессуарам к ним, а также устройствам из экосистемы Xiaomi. По данным аналитиков «МегаФон Ритейл», интерес к таким гаджетам вырос втрое. Средняя стоимость подарков в этом году составила от 15 до 20 тысяч рублей.

Популярность цифровых девайсов растет, это общий тренд, но статистика «гендерных» праздников показывает, что есть отличия. Так, накануне Дня защитника Отечества в регионах Дальнего Востока значительный рост показали продажи часов Apple. Тогда как к 8 Марта более востребованными оказались смарт-часы других брендов, а также детские часы. Много покупали мужчинам к 23 февраля и приборы из экосистемы Xiaomi - «умные» лампы, чайники, розетки, датчики и прочее. Женщинам, судя по динамике продаж, их дарили в меньшей степени.

Обнаружились и региональные особенности. К примеру, моноподы, популярные в Поволжье, регионах Северо-Западной и Центральной России, в сферу интересов дальневосточников на этот раз не попали.

Самые желанные модели умных часов и фитнес-браслетов: Apple Watch SE, Huawei Band 4e и Huawei Watch GT. Судя по цветовой гамме гаджетов, которые приобретают в подарок, сейчас в тренде зеленый, розовый и серый цвета. Фанаты техники Apple выбирают цвета Gold и Silver. А при покупке смарт-браслетов вне конкуренции модели красного цвета.

Желанными подарками, безусловно, остаются смартфоны. В этом году самыми популярными были модели средней ценовой категории с хорошим соотношением цены и качества: Samsung Galaxy M31s и Samsung Galaxy M21. Накануне 23 февраля они также были в числе фаворитов. Растет спрос и на новинку Apple - iPhone 12 Pro.