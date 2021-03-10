Волонтеры помогут выбрать территории для благоустройства в Хабаровском крае Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае волонтеры помогут жителям проголосовать за территории, которые будут в итоге благоустраивать. Реализация пройдет в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Всероссийское голосование стартует 26 апреля и закончится 30 мая. В крае уже начали отбирать волонтеров на это дело. Добровольцы разъяснят, как пройти регистрацию и сделать выбор.

Желающие присоединиться к волонтерскому отряду могут зарегистрироваться на портале DOBRO.RU. Заявиться можно до 31 марта.

- Участие в голосовании примут 54 муниципальных образования. При каждом из них будут работать волонтеры, - рассказали в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края.

Войти в состав волонтерской команды могут все жители края в возрасте от 18 лет и прошедшие отбор. Кураторами добровольцев станут представители главного управления внутренней политики правительства региона, центр молодежных инициатив, краевой волонтерский центр и АНО «Волонтеры Хабаровского края». До конца марта отберут порядка 120 добровольцев.

У всех волонтеров будет специальная одежда для узнаваемости и удостоверение.

В 2021 году планируется выбрать порядка 90 общественных территорий, которые будут благоустраиваться - ремонтироваться за счет денег по нацпроекту.

Напомним, голосование проходит для того, чтобы жители Хабаровского края сами могли определить те территории, которые они хотели бы видеть улучшенными, отремонтированными и красивыми. Попадут в список на благоустройство те площадки, которые наберут больше всего голосов. Именно поэтому власти призывают жителей региона активно вовлечься в процесс отбора.

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