Имена София, Алиса и Александр стали самыми популярными в феврале в Хабаровском крае Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае подвели итоги записей актов гражданского состояния за февраль месяц. Так, в регионе всего зарегистрирована 3931 запись. На свет родилось 1062 ребенка, по данным выданных свидетельств о рождении.

- За месяц в крае родились 14 двоен, - рассказали в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края. - Всего в краевой столице родилось более 500 детей, а в Городе юности - почти 200.

В регионе родилось 557 мальчишек и 505 девочек. Среди мужских имен популярными стали имена: Александр, Матвей, Максим, Артем, Кирилл, Михаил, Егор, Лев, Тимофей и Илья. Называли в единичных случаях Тарасами, Ростиславами, Климентиями, Артемиями, Демидами, Ерофеями, Германами и Лукьянами.

Среди женских имен лидируют Алиса и София, так назвали по 25 девочек. Аринами назвали 18 девочек, еще 17 - Валерией и Ксенией. По предварительным данным, две девочки родились в день праздника 23 февраля в регионе.

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