Полиция Хабаровского края просит опознать труп женщины в коричневой матерчатой шапке

В Хабаровском крае обнаружен труп женщины, полиция региона, а также волонтеры добровольческого поисково-спасательного отряда «Лига Спас» просят население края помочь в установлении личности неизвестной женщины.

Тело было обнаружено 22 октября 2020 года в районе Советской Гавани. По информации «Лиги Спас», на вид женщине порядка 45-55 лет, рост примерно 165 сантиметров, она среднего телосложения, склонная к полноте. Цвет волос рыжеватый, длина волос средняя, примерно до плеч, волосы вьются.

Женщина была одета в зелено-бирюзовую демисезонную куртку, которая доходит по длине чуть ниже пояса, на ней были черные брюки и серые капроновые колготки, серо-коричневая толстовка, коричневая матерчатая шапка, а на ногах были коричневые полуботинки.

Кроме того, при женщине нашли трехцветную сумку из кожзаменителя. Жителей региона просят сообщить какую-либо информацию, которая поможет в определении личности, по телефонам +7 914-190-12-17, и +7 909-808-21-21.

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