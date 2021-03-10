За перевод чужих денег к себе на счет мужчину осудили в Хабаровском крае Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Хабаровском крае вынесли приговор жителю Бикина, который перевел с чужого счета к себе на карту деньги.

- Бикинским городским судом местный житель признан виновным в совершении кражи, то есть в тайном хищении чужого имущества, совершенном с банковского счета, с причинением значительного ущерба гражданину, - сказали в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.

Правоохранительные органы установили, что у жителя Бикина к номеру телефона был привязан банковский счет другого человека. После того, как подсудимый увидел, что денежные средства появились на счете, он перевел их к себе на карту. Сумма ущерба составила восемь тысяч рублей.

Во время судебного заседания виновный свою вину полностью признал и раскаялся в совершенном преступлении, деньги потерпевшему он вернул. Суд приговорил его к наказанию в виде условного заключения на два года с испытательным сроком.

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