Погода на 11 марта в Хабаровске: днем потеплеет до +3 градусов Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

В Хабаровском крае сегодня, 11 марта, днем уже совсем весенняя погода. Каких-либо опасных метеоявлений не предвидится.

В Хабаровске днем 11 марта до трех градусов выше нуля. Существенных осадков не будет. Ветер слабый, 7-14 метров в секунду.

- На юге региона без существенных осадков, днем отметка на термометре достигнет +6 градусов. Ветер западный, 8-13 метров в секунду, - сообщили в ФГБУ «Дальневосточное УГМС». - Центральные районы Хабаровского края ожидает небольшой снегопад. В Ванинском и Совгаванском районах осадков не будет. Днем от -2 до +6 градусов. Ветер слабый, различных направлений, 3-13 метров в секунду.

На севере региона местами пройдет небольшой снег. Днем воздух прогреется до +3 градусов. Ветер до 14 метров в секунду.

В крае продолжает действовать масочный режим.

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