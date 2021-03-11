За сутки в Хабаровске выявили 28 заболевших коронавирусом людей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Хабаровском крае продолжается коронавирусная пандемия, хотя и не с такими масштабными показателями по заболевшим, как было, например, пару месяцев назад. В регионе в общей сложности за прошедший день коронавирус диагностировали 52 людям. Еще 67 человек вписали по выздоровлению.

Нарастающим итогом в крае ковид выявили у 49486 человек, справились с инфекцией 46904 человека. Умерли от вируса 304 человека, двое - прошлым днем.

- В тяжелом состоянии в больницах края лежат 29 пациентов, 15 из них подключены к аппаратам искусственного вентилирования легких, - рассказали в министерстве здравоохранения Хабаровского края. - Всего в регионе имеются 833 ковидные койки, из них остаются свободными 230 штук.

Разбивка по заболеваемости в районах региона следующая: Хабаровск - 28 заболевших; Комсомольск и Аянский район - по два случая; район имени Лазо - 10 заболевших; Ванинский и Бикинский районы - по одному новому случаю заболевания; Охотский и Нанайский районы - по четыре новых заболевших.

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