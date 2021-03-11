В больнице ЕАО лежат 46 больных ковидом человек

В больнице ЕАО лежит 46 больных ковидом человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Еврейской автономной области санитарно-эпидемическая обстановка по состоянию на 11 марта 2021 года следующая: общее число заболевших коронавирусом в области достигло цифры в 4375 человек. Выздоровевших из этого числа - 4164 человека. За все время пандемии в регионе от новой коронавирусной инфекции скончались 122 человека.

- Всего с диагнозом COVID-19 в ЕАО в госпиталь положили 46 человек, еще 43 жителя автономии лечатся амбулаторно на дому, - сообщили в правительстве ЕАО. - Всего в области развернуто 88 ковидных коек, из них заняты 46 штук.

На домашнем карантине находится 61 житель Еврейской автономной области. За минувшие сутки в регионе провели 52 коронавирусных теста.

Обстановка по заболеваемости пневмонией в регионе по-прежнему на контроле здравоохранения. В больницах лежат с данным диагнозом 83 человека, всего заболевших - 112 жителей. Из них 22 пациента - дети.

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