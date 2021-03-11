Магаданские огнеборцы спасли семь человек из пожара Фото: ГУ МЧС России по Магаданской области

В Магадане вчера, 10 марта, случилось чрезвычайное происшествие - пожар в жилом многоквартирном доме. Сотрудники МЧС вывели из горящего подъезда семерых человек, среди которых был один ребенок. Никто не пострадал.

- Сообщение о задымлении подъезда в жилом доме поступило на пульт спасателям вчера, 10 марта, днем, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Магаданской области. - Происшествие случилось в доме по улице Карла Маркса в областной столице.

Когда пожарные приехали на место происшествия, то обнаружили, что загорание произошло на лестничной клетке между четвертым и пятым этажами. Спасатели приступили к тушению огня и спасению людей.

Из горящего подъезда в итоге вывели семь человек, среди них был один ребенок. Общая площадь пожара составила два квадрата, стены на площадке пятого этажа были полностью покрыты копотью. Причины пожара устанавливают соответствующие органы.

Вам есть чем поделиться? Стали очевидцем событий? Хотите пожаловаться? Пишите, присылайте фото на WhatsApp нашей редакции 8-962-223-38-83! Внимание: звонки на этот номер не принимаются.