Хабаровчане игнорируют масочный режим Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

В Хабаровске прошел очередной рейд по проверке соблюдения противоэпидемических мер, в частности масочного режима.

Такие проверки проходят регулярно в краевой столице, на рейды выходят профильные управления городской администрации, полицейские и представители управления по делам ГО и ЧС. По данным мэрии Хабаровска, в краевой столице стало больше нарушений масочного режима.

- С 19 февраля по 5 марта прошло пять таких рейдов в 349 торговых точках и торговых центрах, - рассказали в пресс-службе администрации города Хабаровска. - Посетители нарушают масочный режим, зарегистрировано 74 таких факта. Перед новым годом нарушителей было гораздо меньше.

Масочный режим все еще действует на территории Хабаровского края и в том числе в краевой столице. В текущем году прошло уже 20 проверок, выявлено 277 фактов нарушения масочного режима. На четверых строптивцев составили административные протоколы, другие прослушали лекцию от проверяющих.

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