Дело об убийстве женщины в Хабаровском крае передано в суд Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Хабаровском крае передано в суд на рассмотрение дело о разбойном нападении и убийстве женщины.

- В апреле прошлого года двое жителей района имени Лазо, сговорившись, решили украсть у потерпевшей золотые украшения, заранее напоив ее алкоголем, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края. - Участники позвали к себе домой женщину, употребляли вместе с ней спиртное, затем одна из обвиняемых напала на потерпевшую, ударила ее монтировкой по голове. Второй участник потребовал украшения.

Женщина отказалась отдавать злоумышленникам свое золото, на что снова получила удар монтировкой, после удара женщину стали душить веревкой. Жертва нападения скончалась на месте.

Обвиняемые забрали золото убитой, сумма награбленного составила больше 90 тысяч рублей. Избавиться от трупа попросили сожителя матери фигурантки.

За такое преступление обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы сроком от восьми лет и до пожизненного заключения.

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