Хабаровск
Еще
Радио
Хабаровск
Еще
Радио
Хабаровск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

«Ростелеком» помогает пенсионерам Хабаровского края постигать основы цифровой грамотности

До лета основам цифровой грамотности планируют обучить около 250 людей пожилого возраста
Оксана ШЕМЕТОВА
КомментироватьОставить комментарий
«Ростелеком» помогает пенсионерам Хабаровского края постигать основы цифровой грамотности

«Ростелеком» помогает пенсионерам Хабаровского края постигать основы цифровой грамотности

В Хабаровском крае возобновили работу курсы обучения пенсионеров основам компьютерной грамотности. Курсы организованы региональным отделением Союза пенсионеров России и Дальневосточным институтом содействия общественному развитию при поддержке компании «Ростелеком». До лета основам цифровой грамотности планируют обучить около 250 людей пожилого возраста.

Курсы будут проходить в краевом центре и в населенных пунктах края: городах Вяземский и Советская Гавань, поселках Эльбан, Монгохто, Октябрьский, Новый Ургал, Заветы Ильича, селах Селихино и Хурба.

- В период пандемии многие люди пожилого возраста длительное время пребывали на самоизоляции. Сейчас ограничения сняты и нужно оказать им содействие в психологической, социальной реабилитации и возвращению к активной жизни. В населенные пункты края мы отправляем десанты, в составе которых специалисты по психологической поддержке, консультанты по правовым и финансовым вопросам, педагог по обучению интернет-грамотности. Особое внимание уделяем обучению работе на компьютере и пользованию интернетом, так как спрос на эти навыки среди пенсионеров значительно вырос, - рассказывает Наталья Москвина, соучредитель АНО «Дальневосточный институт содействия общественному развитию».

Для обучения основам цифровой грамотности на курсах используют портал «Азбука интернета» и одноименное пособие, которые были созданы «Ростелекомом» и Пенсионным Фондом РФ (ПФР). Для комфортного обучения «Ростелеком» обеспечивает учащихся бумажной версией учебного пособия.

«В прошлом году, в период пандемии и ограничений, цифровые технологии стали как никогда актуальны, в том числе для пожилых людей, которые вынуждены были длительное время находиться на самоизоляции. Для них интернет-сервисы видеосвязи и голосового общения, социальные сети порой оставались единственным возможным вариантом общения с близкими и друзьями. Часто пенсионеры не имеют дома компьютера, но пользуются мобильными устройствами. Чтобы помочь им научиться грамотно использовать многочисленные возможности мобильных устройств в этом году в «Азбуку интернета» добавлен новый модуль - «Возможности мобильных устройств. Работа с приложениями», - рассказала Елена Хитрова, директор Хабаровского филиала ПАО «Ростелеком».

«Азбука Интернета» размещена на порталах азбукаинтернета.рф и azbukainterneta.ru. Там же в открытом доступе находится электронная версия учебника «Азбука Интернета», который можно скачать и распечатать для обучения в специально организованных классах или дома.