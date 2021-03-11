«Ростелеком» помогает пенсионерам Хабаровского края постигать основы цифровой грамотности

В Хабаровском крае возобновили работу курсы обучения пенсионеров основам компьютерной грамотности. Курсы организованы региональным отделением Союза пенсионеров России и Дальневосточным институтом содействия общественному развитию при поддержке компании «Ростелеком». До лета основам цифровой грамотности планируют обучить около 250 людей пожилого возраста.

Курсы будут проходить в краевом центре и в населенных пунктах края: городах Вяземский и Советская Гавань, поселках Эльбан, Монгохто, Октябрьский, Новый Ургал, Заветы Ильича, селах Селихино и Хурба.

- В период пандемии многие люди пожилого возраста длительное время пребывали на самоизоляции. Сейчас ограничения сняты и нужно оказать им содействие в психологической, социальной реабилитации и возвращению к активной жизни. В населенные пункты края мы отправляем десанты, в составе которых специалисты по психологической поддержке, консультанты по правовым и финансовым вопросам, педагог по обучению интернет-грамотности. Особое внимание уделяем обучению работе на компьютере и пользованию интернетом, так как спрос на эти навыки среди пенсионеров значительно вырос, - рассказывает Наталья Москвина, соучредитель АНО «Дальневосточный институт содействия общественному развитию».

Для обучения основам цифровой грамотности на курсах используют портал «Азбука интернета» и одноименное пособие, которые были созданы «Ростелекомом» и Пенсионным Фондом РФ (ПФР). Для комфортного обучения «Ростелеком» обеспечивает учащихся бумажной версией учебного пособия.

«В прошлом году, в период пандемии и ограничений, цифровые технологии стали как никогда актуальны, в том числе для пожилых людей, которые вынуждены были длительное время находиться на самоизоляции. Для них интернет-сервисы видеосвязи и голосового общения, социальные сети порой оставались единственным возможным вариантом общения с близкими и друзьями. Часто пенсионеры не имеют дома компьютера, но пользуются мобильными устройствами. Чтобы помочь им научиться грамотно использовать многочисленные возможности мобильных устройств в этом году в «Азбуку интернета» добавлен новый модуль - «Возможности мобильных устройств. Работа с приложениями», - рассказала Елена Хитрова, директор Хабаровского филиала ПАО «Ростелеком».

«Азбука Интернета» размещена на порталах азбукаинтернета.рф и azbukainterneta.ru. Там же в открытом доступе находится электронная версия учебника «Азбука Интернета», который можно скачать и распечатать для обучения в специально организованных классах или дома.