Пчеловоды Хабаровского края получат государственную финансовую поддержку Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае пчеловоды получат финансовую государственную поддержку. Итоги конкурса на получение субсидии подведены краевым минсельхозом. Так, полмиллиона рублей разделят между четырьмя муниципалитетами региона - Нанайским районом, имени Лазо, Вяземским районом и Хабаровским, но на условиях софинансирования, то есть край выделит почти 70%. А остальные деньги вкладывают сами муниципальные образования.

- После того, как будут соблюдены все необходимые процедуры, деньги уйдут в районы ориентировочно в мае этого года, - рассказали в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края. - Деньги можно будет потратить на компенсацию затрат на покупку препаратов для насекомых, оборудования и инвентаря для их разведения и ухода, для семян и сахара.

Помимо этого пчеловоды могут получить дополнительно и грант на создание или развитие своего сельского хозяйства.

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