Конкурс «Учитель года» начался в Хабаровском крае Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае с сегодняшнего дня, 11 марта, стартовал конкурс среди педагогов - «Учитель года». Конкурсанты будут состязаться в шести номинациях, победитель получит приз - 100 тысяч рублей.

Лучшими в году выберут: учителя родного языка, учителя года, учителя-дефектолога, преподавателя-организатора ОБЖ, воспитателя и педагога-психолога.

- Такое мероприятие проходит раз в два года в крае. На прошлом конкурсе победу одержала учитель английского языка 12 школы из Хабаровска, - рассказали в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края. - В нынешнем конкурсе участие примут 93 педагога из 15 муниципалитетов. Все учителя работают в краевых учреждениях образования.

Заочный тур сменится очным этапом, где конкурсанты напишут эссе, проведут занятия с детьми, организуют семинар, классный час и защитят свой проект по теме образования. Финалистами станут шесть педагогов по номинациям, для определения абсолютного победителя пройдет «Пресс-конференция «Вопрос учителю».

Победитель получит статуэтку хрустального пеликана и премию в 100 тысяч рублей. Финалисты по номинациям получат по статуэтке и премии в 50 тысяч рублей.

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