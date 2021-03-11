Масленица пройдет во всех районах Хабаровского края Фото: Правительство Хабаровского края

В грядущие выходные дни 13 и 14 марта во всех селах, поселках и городах Хабаровского края пройдут масленичные гулянья. Их организацией занимаются краевые и районные Дома культуры.

- В субботу в краевой столице большой праздник пройдет в парке Муравьева-Амурского, в музее имени Гродекова школьники отпразднуют Масленицу, в Дальневосточном художественном музее пройдет мастер-класс «Кукла-Масленица», - рассказали в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края. - В Городе юности гулянья будут проходить возле драмтеатра. В Вяземском - на «Виадуке».

В воскресенье филармония зовет на концерт семьи края «Проводы Масленицы с Дальневосточным академическим симфоническим оркестром». В Бикине Масленицу встретят театрализованным представлением «В гостях у Петрушки», также пройдут игры, конкурсы, развлечения. В Совгавани Дом культуры покажет спектакль «Прощай, Масленица», а в Аяне состоится уличное гулянье «Масленица - гуляй, веселись народ».

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