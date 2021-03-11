Лыжной базе «Снежинка» в Хабаровском крае подарили обещанный ратрак Фото: Социальные сети

В Хабаровском крае в городе Комсомольск-на-Амуре исполнилась давняя мечта всех любителей лыжных гонок - лыжной базе «Снежинка» подарили ратрак, то есть снегоуплотнительную машину.

- Подарок был вручен сегодня, 11 марта, как раз в день, когда на базе стартовали соревнования по гонкам на лыжах среди девушек и юношей на приз Юлии Чепаловой, - рассказал в своем официальном аккаунте Михаил Дегтярев. - В соревнованиях участвуют больше 200 лыжников. Такие соревнования проводятся в 23 раз.

Торжественная передача снегоуплотнительной машины «Снежинке» прошла прямо во время соревнований. В прошлом месяце Михаил Дегтярев дал обещание базе подарить необходимую машину, чтобы снег на трассах был еще лучше. Напомним, в 2020 году базу «Снежинка» отремонтировали на деньги краевого правительства.

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