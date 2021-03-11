Выплаты на детей от 3 до 7 лет увеличатся в Хабаровском крае Фото: Артем КИЛЬКИН

В Хабаровском крае, как и по всей стране, будет производиться увеличение размера ежемесячного пособия, которое выплачивается на детей в возрасте от трех до семи лет. Родителям, которые получают такое пособие на детей, с первого апреля пересчитают размеры выплаты. Так, пособие составит 50, 75 или 100% от прожиточного минимума по региону на ребенка.

Соответствующий указ подписан президентом страны. Те, кто писали заявление в 2020 году, получали 7590 рублей, а кто в этом году - 8186 рублей. То есть пособие может быть увеличено до 17114 рублей на одного ребенка.

- Подать заявление можно будет в электронном виде через Единый или региональный портал государственных и муниципальных услуг либо на бумажном носителе в МФЦ или центр социальной поддержки населения по месту жительства, - рассказали в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края. - В Хабаровском крае увеличен прожиточный минимум на ребенка в том числе, перерасчет пройдет в беззаявительном порядке с первого января этого года.

На текущее время пособие выплачивается в Хабаровском крае на 45124 детей. В текущем году на выплаты направят порядка четырех миллиардов рублей из федерального бюджета.

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