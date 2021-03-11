Сделать поверку счетчиков заставляют жителей Хабаровского края Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае участились жалобы на агрессивные призывы сделать срочную поверку коммунальных счетчиков. «Извещения» закидывают в почтовые ящики в подъездах домов.

- Министерство ЖКХ края призывает жителей региона не реагировать на такие «извещения» серьезно, прежде чем заключать договоры с компаниями на поверку, необходимо проверить, действительно ли требуется поверка, у своей управляющей компании, - сказали в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края.

Такие «извещения» - коммерческая реклама, которая вводит жителей в заблуждение. На этих бланках нет конкретной информации, например, даты и номера документа, адреса установки, номера ИПУ и прочего. Нет также фамилии собственника. Если такая информация отсутствует на бланке, то он не имеет никакой силы в данном случае.

Реальные же сроки поверки указываются в квитанциях на оплату коммунальных услуг.

Вам есть чем поделиться? Стали очевидцем событий? Хотите пожаловаться? Пишите, присылайте фото на WhatsApp нашей редакции 8-962-223-38-83! Внимание: звонки на этот номер не принимаются.