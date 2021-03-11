На стажировку в органы власти зовут молодежь Хабаровского края Фото: Алексей БУЛАТОВ

Молодые люди - выпускники вузов прошлого и текущего годов, не достигшие возраста 30 лет, могут пойти на стажировку в органы исполнительной власти края. Для этого в правительстве региона идет прием документов.

- Подать заявки на годичную стажировку, чтобы получить опыт и раскрыть потенциал, молодежь может до первого апреля, - об этом рассказали в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края. - В списке документов заявление, анкета, диплом, копия паспорта, зачетка и трудовая книжка и другие документы на трудовую деятельность.

Во время второго этапа отбора ребят ждет тестирование, подготовка проекта самопрезентации и собеседование. Те, кто пройдут все этапы, пойдут на год на стажировку по срочному трудовому договору. Во время стажировки молодые люди смогут самостоятельно выполнять возложенные обязанности.

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